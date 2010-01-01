主宰2017年CES的7大趋势

世界最大科技展会将在本周开幕，以下是你需要知道的一切...

ZD至顶网个人商用频道 01月03日 国际报道：新的一年来了，这意味着CES即将开幕了。

大约有20万人将会齐聚拉斯维加斯，参加科技行业最大的年度盛会。今年是CES成立50周年，展会现场将看到各种产品和服务：从自动驾驶汽车，语音控制个人助理到飞行摄像无人机。这些产品和服务在1967年被视为科幻小说。

是的，所有的这些在20世纪60年代被詹姆斯·邦德、柯克船长和乔治·杰森等人使用过的小工具都将在CES上展出，其中大多数也是作为即将发布的产品展出。任何人都可以通过便携式通信设备向全世界的观众分享最新和最好的产品的照片与视频。欢迎来到2017年。

当然，很多技术已经在过去几年的展会上进行了展示。毕竟CES更多的是一种渐进趋势的展会，以三到五年为周期。因此，虽然许多东西几乎听起来并不新，但它们往往更成熟，更完善。

以下是我们预计今年CES的主流趋势。

智能家居技术将无处不在

智能家居产品变得更普及，这意味着更多的日常设备将进行“物联网”(IoT)的升级，无论是否有用。Wi-Fi连接和应用程序控制会普遍出现在小型厨柜上，冰箱，洗衣机和烘干机将越来越聪明。同样，门铃，灯泡，吊扇，烟雾报警器，任何你能想到的电器都将越来越智能化。

语音助手和物联网平台争夺控制权

格式之争一直是消费电子领域的一部分，尤其是CES：比如，VHS vs. Beta，HD DVD与蓝光，Windows与Mac以及iPhone与Android。在新兴的智能家居时代，新的格式战争是语音控制个人助理和智能家庭平台的战争。

亚马逊的Alexa/Echo平台，苹果的Siri/HomeKit，谷歌的Home，微软的Cortana这些具有相对的优势，但远远没有成为智能家居的领导者(讽刺的是，这四家公司都没有来CES参展)。因此，唯一来CES的三星成为亮点。

更多的自动驾驶与电动汽车

CES结束时，北美国际汽车展将在1月8日开幕。CES有越来越多的汽车科技，2017年也不例外。菲亚特，克莱斯勒，宝马，福特，丰田，日产和现代汽车等巨头有大量的消息发布。我们期望Faraday Future有新的电动车计划，另外，英伟达，Continental，Harman和Delphi预计也会有与汽车相关的科技公布。

电视越来越大，越来越好

每年拉斯维加斯会议中心的巨型电视屏幕尺寸越来越大。三星，索尼以及来自中国的TCL，海信等后起之秀将展示新电视，比如量子点技术屏幕。4K分辨率，HDR技术和更多的内置流媒体技术(包括Roku，Chromecast，Android或其他)将继续出现在许多的中端与入门级的电视型号中。今年的CES还将见到下一代的显示技术以及一些很酷的投影机。

一大波的新笔记本电脑

早先，CES几乎没有PC供应商前来参展。但几乎所有知名的品牌都会在CES展会期间举行场外活动。寻找二合一新笔记本概念的戴尔，将平板与电脑混合的联想，华硕，宏碁和惠普等都将在新年发布新电脑。

你也可以期望一些厂商展示未来技术概念(比如雷蛇)，以及英特尔和高通发布新的原型技术，微软已经宣布Windows 10支持高通的ARM芯片。

中国品牌成为全球焦点

中国长期以来一直是消费电子世界的制造中心，但CES展会现场出现中国品牌则是近几年来的趋势。比如小米，TCL，海信，乐视生态以及华为，这些公司希望利用CES展会扩大自己品牌的知名度，因为他们希望进一步进军海外市场。

为特朗普做好准备

在某些方面，CES展会只是一个开始，酒吧，餐厅，酒店套房和二十一点牌桌，公司酒会与参会上，潜在的客户，合作伙伴以及记者会在这些场合交流信息。

今年的话题将是唐纳德·特朗普的上任。这意味着将有一系列影响全球科技行业的法律法规出来-从贸易政策，关税，信息安全，网络中立，税收政策，加密，金融法规和移民等等。企业在这个新世界中，总统的言行可能将让股价飙升或崩溃。

我们将在CES上看到的其他一切

除了上面的产品和服务，你还可以在今年的CES上看到：

1.人工智能，机器学习和计算机视觉概念。这些并不是具体的产品，而是帮助产品“更智能”，更实用的概念。

2.虚拟现实，增强现实，混合现实 。预计将有更多的产品和服务进入大众市场。2016年，HTC Vive，Oculus Rift，PlayStation Now和Pokemon Go这些已经在开拓这一市场。

3.机器人：成品的如Roomba，概念性的如C-3PO等等。大量的无人机，有大型，也有小型的。

4.医疗卫生技术，可穿戴式设备将帮助诊断和专业应用。

5.更多的宠物高科技，从自动送料器，自动清洁，到追踪宠物以及网络宠物玩具等。

6.耳机，扬声器和音频。将有很多的无线耳机与扬声器登场，一些高端厂商将展示老式音频部件，比如音频线。

7.其他配件、U盘设备等。

CES之后

CES期间，游戏设备，相机会有大量的新闻出来。中国品牌也将在CES推出一些产品。不过，之后将有更重量级的展会，比如日本的CP+相机展以及巴塞罗那世界移动通信大会。1月12号，HTC将有重要产品公布，接下来就是任天堂发布Nintendo Switch等等。