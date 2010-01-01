CES消费科技2017预测：在这，中国是发达国家(50页PPT)

CES主办方The Consumer Technology Association's (CTA's)完成了一份全球消费科技市场2015-2020预测报告，其中2017年的预测，则在今年CES媒体日上首次对外公开，给出全球主要区域市场的核心预测数据和分析...

ZD至顶网个人商用频道 01月04日 拉斯维加斯报道（文/边城）：CES主办方The Consumer Technology Association's (CTA's)完成了一份全球消费科技市场2015-2020预测报告，其中2017年的预测，则在今年CES媒体日上首次对外公开，给出全球主要区域市场的核心预测数据和分析。

报告的主要信息如下：

1. 消费电子产品种类繁多，CTA调研跟踪的产品大致为100种(下边图表有分类)。

2. 全球经济面临巨大不确定性，包括脱欧，川普后续影响，以及部分地缘政治问题。

3. 中国消费者市场依然巨大，但是资本开支下降。同时，在消费电子市场，中国属于一个成熟的发达国家水平。

4. 全球的“七大件”产品占了消费电子市场80%的份额，这里还不包含汽车。

5. 可穿戴设备依然高速增长，特别是日本(老龄化社会的驱动力?)

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